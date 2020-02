Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Imker und Landwirte treten in den Dialog

Kommenden Samstag wird in Oßmannstedt an den 95. Todestag von Pfarrer und Bienenfreund Georg Ferdinand Gerstung erinnert, der am 5. März 1925 in der Wielandgemeinde verstarb und 65 Jahre zuvor, am 6. März 1860 geboren wurde. Aus diesem Anlass will der Landesverband Thüringer Imker eine kleine Feierstunde abhalten und dem Gründer des „Deutschen Reichsverein für Bienenzucht“ die Ehre erweisen. Dazu trifft man sich ab 13 Uhr auf dem Friedhof in Oßmannstedt. Im Anschluss soll am Gedenkstein des Deutschen Imkerbundes im Ort ein Blumengebinde niedergelegt werden. Diese Woche kümmerten sich die Bienenfreunde des Imkervereins „Ferdinand Gerstung – Ilmtal-Weinstraße“ deshalb schon einmal um die Pflege des Areals rund um den Gedenkstein.

Gleichzeitig finden an jenem Samstag, den 7. März, in Oßmannstedt die nunmehr 6. Oßmannstedter Gespräche im Gemeinschaftshaus neben dem Pfarrhaus statt. In Dialog treten möchten dabei ab 10 Uhr Landwirte und Imker, aber auch interessierte Bürger und Politiker sind zu der Veranstaltung eingeladen. Geplant sind an diesem Tag nicht nur Diskussionsrunden, sondern auch mehrere Vorträge.

Ablauf:

10 Uhr Beginn im Gemeinschaftshaus Oßmannstedt

10.05 Uhr Claudia Schneider (Thüringer Ökoherz): „Gerstungs Blick auf die Landwirtschaft“

11 Uhr Stella Montag (Jungimkerin): „Respekt Insekt - Biene, Honig und vieles mehr“

11.45 Uhr Snadra Mann (Hochschule Anhalt): „Anlage und Pflege blütenreicher Vegetationsbestände mit heimischen Wildpflanzen“

12.30 Uhr Mittagspause

13 Uhr Gedenken am Grab von Ferdiand Gerstung

13.30 Uhr Henry Anemüller /Agrar GmbH Großschwenda): „Futter für Kuh und Biene“

14.15 Uhr Jürgen Gräfe (Imkerverein Stadtroda): „Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Artenvielfalt“