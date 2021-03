Imkerverein Ilmtal-Weinstraße gedenkt Bienenvater

Ilmtal-Weinstraße. Auf dem Friedhof und am Denkmal in Oßmannstedt gedachten die Ilmtal-Imker ihren Vorbildern.

Der Imkerverein in der Landgemeinde hat am Samstag auf dem Friedhof und am Denkmal in Oßmannstedt dem Urvater des Deutschen Imkervereins, Ferdinand Gerstung, gedacht und Blumengebinde niedergelegt. Zudem wurde für den erst kürzlich verstorbenen Vorsitzenden des Imkervereins 1837 Weimar, Frank Reichardt, eine Gedenkminute abgehalten. Reichardt sei es zu verdanken, dass das Denkmal und das Grab von Gerstung über die Jahre erhalten blieb. Dafür sei man heute sehr dankbar heißt es dazu vom Vereinsvorsitzenden Franco Kingler.