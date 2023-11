Blick über die israelische Jerusalem, in der sich bedeutende Stätten des Judentums, des Christentums und des Islams befinden.

Infoabend in Apolda zu Israel-Reise

Apolda. Die Apoldaer Katholische Kirchengemeinde lädt zu einem Gesprächsabend über Israel und eine geplante Reise ein.

Zu einem Informationsabend über eine geplante Reise in die biblischen Landschaften und Orte, an denen Jesus wirkte und lebte, lädt die Katholische Gemeinde St. Bonifatius für Sonntag, 12. November, um 16 Uhr in das Gemeindehaus, Stobraer Straße 10 ein.

Die geplante Reise in das Land mit zwei Völkern und drei Religionen werde erst im März 2025 stattfinden und von Klinikpfarrer Michael Ipolt aus Jena organisiert und begleitet, teilte Diakon Daniel Pomm mit. Es sei ein offenes Angebot für die gesamte Stadt, für alle, die Israel mit seinen verschiedenen Seiten besser verstehen und kennenlernen wollen.

„Gleichzeitig können wir uns über die jetzige Situation austauschen“, so Diakon Pomm.