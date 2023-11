Landtagsabgeordnete der Linken Lena Saniye Güngörbei einer Kundgebung in Jena. Nächste Woche lädt sie nach Apolda ein.

Infoabend in Apolda zu Mafia-Strukturen

Apolda. Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör (Die Linke) lädt zu einem Infoabend in Apolda über Mafia-Strukturen in Thüringen ein.

Am Dienstag, 7. November, 18 Uhr lädt die Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör (Die Linke) zu einem Infoabend in ihr Apoldaer Wahlkreisbüro, Ackerwand 11, ein. Zu Gast werden ihre Fraktionskollegin Katharina König-Preuss und ihr Fraktionskollege Ralf Plötner sein. Sie werden über ihre Arbeit im „Mafia“-Untersuchungsausschuss des Landtages berichten.

Im Juni 2021 nahm der bundesweite erste „Mafia“-Untersuchungsausschuss in Thüringen seine Arbeit auf, der die Umstände der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens, das seit 2000 in Thüringen gegen mutmaßliche Angehörige der Mafia-Gruppierung „Ndrangheta“ geführt wurde, beleuchtet.

„Der Untersuchungsausschuss ist in seiner Arbeit zu der Erkenntnis gelangt, dass es in Thüringen fest verankerte Mafiastrukturen zu geben scheint. Auch wurde deutlich, dass es einer breiteren Sensibilisierung für die Gefahren, die von Mafia-Strukturen ausgehen, bedarf“, erklärt König-Preuss. Ziel sei es, die Menschen in Thüringen für die mögliche Existenz von Mafiastrukturen aufzuklären.