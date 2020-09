Integration ist kein Selbstläufer, aber selbstverständlich

„Wir haben nichts Besonderes gemacht. Kindern zu helfen, sollte für jeden vernünftigen Menschen eine Selbstverständlichkeit sein“, erklärt Frank Friebel am Dienstag bei der Vergabe des diesjährigen Integrationspreises des Weimarer Landes.

Was seit langem als festliche Preisverleihung im Mehrgenerationenhaus geplant wurde, musste gestern coronabedingt in der Gemeinschaftsunterkunft in der Stobraer Straße zur knappen Preisübergabe verkürzt werden. Zum 9. Mal lobte der Landkreis zusammen mit dem Förderkreis Integration (FKI) den Preis nun schon aus. Als Einzelpersonen wurden in diesem Jahr Frank und Steffi Friebel geehrt. Der Preis für gemeinschaftliches Engagement ging an die Ringer vom Verein KSC Deutsche Eiche für ihr Bemühen um die Integration von geflüchteten Menschen.

Frank Friebel und seine Frau Steffi aus Apolda sehen ein solches Bemühen seit Jahrzehnten als reine Selbstverständlichkeit an. Schon seit Mitte der 1990er-Jahre unterstützten die beiden Realschullehrer mit persönlichem Engagement, viel Zeit und Liebe Projekte für ein gemeinsames Miteinander. Im Verein „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ organisierten die beiden heute 60-Jährigen über viele Jahre hinweg u. a. Ausflüge für die Kinder mit. Sie halfen bei der Betreuung, Versorgung und standen bei den zahlreichen Hilfstransporten zur Seite. Seit der Flüchtlingskrise 2015 helfen die Friebels Migranten und Jugendlichen etwa aus Syrien und dem Irak bei ihrer Integration; sowohl an ihrer Schule in Wormstedt, als auch in der Gemeinschaftsunterkunft in Eckolstädt.

Wegen der fehlenden digitalen Anbindung hatte besonders die Corona-Zeit und die Schulschließung die Schüler in ihrem Eckolstädter Zuhause in eine Abseitsposition gestellt. Die Friebels halfen in diesen Monaten verstärkt mit Hausaufgabenbetreuung, Begleitung auf Ämter und Behörden, Gesprächen und Zeit. Birgit Schnippa, Schulleiterin an der Regelschule in Wormstedt, betont in ihrer Laudatio: „Ich bin stolz auf meine beiden Kollegen Frank und Steffi Friebel, die nicht nur emotional, sondern vor allem selbstlos, mit viel Engagement oder manchmal auch finanziell bei der Integration von Menschen helfen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen“.

Menschen, wie die Friebels, findet man auch beim KSC Deutsche Eiche. Der Verein erhielt gestern für das Gemeinschaftswerk den Integrationspreis 2020. Ernst-Michael Christoph vom FKI regt in seiner Ansprache zum Nachdenken an und betont: Sport braucht keine Sprachkenntnisse, aber über den Sport kommt die Sprache – eine Grundvoraussetzung für gelungene Integration. Für die Ringer des KSC ist Willkommenskultur eine Selbstverständlichkeit, denn das Vereinsleben hört nicht am Rand der Ringermatte auf, sondern betrifft alle Lebensbereiche. Trainer und Vereinskollegen sind Freunde und Ansprechpartner für alle Belange. Laudator Stefan Kuhirt von der Koordinierungsstelle bei der Partnerschaft für Demokratie bekräftigt in seiner Rede: „Im Sportverein werden gemeinsame Werte, Regeln und respektvoller Umgang miteinander gelebt. Integration wird nicht als Extraleistung verstanden, sondern als eine Selbstverständlichkeit“. In seinen Dankesworten bringt es Jugendtrainer Bela Olah noch einmal auf den Punkt: „Es braucht Menschen, die anderen helfen. Integration ist für uns im Sportverein eine tägliche Notwendigkeit – für jedes Mitglied, egal welcher Herkunft, Sprache, Religion oder körperlichen Fähigkeiten“.