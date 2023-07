Begeisterung herrschte unlängst bei den interaktiven Projekttage an der Grundschule Herressen-Sulzbach, wobei Sängerin Christina Rommel mit den Kindern ins Gespräch kam und es natürlich hauptsächlich um Musik ging.

Interaktiver Musikunterricht mit Christina Rommel in Herressen-Sulzbach

Herressen-Sulzbach. Das war mal etwas völlig anderes – die interaktiven, musikalischen Projekttage an der Grundschule im Moorental.

Interaktiv ging es zu bei den jüngsten musikalische Projekttagen in der Grundschule Herressen-Sulzbach. Mit dabei waren auch die bekannte Sängerin Christina Rommel und Band. Das war schon besonders und kam bei den Kindern sehr gut an.

Dazu heißt es in einem Bericht der Grundschule im Moorental unter anderem: Alle waren sehr gespannt, was sie erwarten würde. Im Vorfeld lernten die Kinder im Musikunterricht die Lieder „Nordwest“, „Was ist dein Glück“ und „Blick von oben“ aus den aktuellen Alben der Sängerin kennen. Diese sangen sie dann auch eifrig zu jeder Gelegenheit in der Schule und Zuhause.

Außerdem sammelten alle Klassen Ideen für einen Schulsong. Dann war es endlich soweit: Christina Rommel besuchte zum ersten Mal die Grundschule Herressen-Sulzbach. Stolz präsentierten die Schüler ihr, was sie in den Projektgruppen zuvor erarbeitet hatten. So waren Eintrittskarten gebastelt, Bühnenbilder gestaltet und Pressetexte entworfen worden.

Außerdem dichteten die Kinder einen neuen Schulsong auf die Melodie eines bekannten Liedes der Sängerin. Das neu entstandene Lied studierten die Schüler dann gemeinsam mit Christina Rommel ein.

Der nächste Tag begann wie es sich für eine musikalische Grundschule gehört mit einem gemeinsamen Lied. Nach der Begrüßung durch Christina Rommel und deren Band starteten alle in zehn Gruppen zu einem Instrumentenkarussell. Dabei stellten die Bandmitglieder den Kindern ihre Instrumente und Aufgaben vor. Alle Schüler bekamen ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Christina Rommel“.

Mit Unterstützung durch eine Praktikantin bereiteten sich die Kinder dann auf den geplanten Flashmob am Nachmittag vor. Manche Kinder hatten auch besondere Aufgaben. Es gab Technik-Kinder, die beim Aufbau der Technik für das Konzert halfen, und Kamera-Kinder, die die Aktivitäten und Erlebnisse in Bild und Ton festhielten. Beim Konzert selbst durfte Julian aus der 3. Klasse neben Christina Rommel als Moderator durch das Programm führen.

Gespannt fieberten alle dem Konzert am Nachmittag entgegen. Gemeinsam mit den Musikern musizierten und sangen die Schüler wie echte Stars auf der Bühne. So wurde dieser Tag für de Kinder, die Eltern und alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Allesamt sind die Schüler dankbar dafür, solch interessante Projekttage erlebt zu haben.