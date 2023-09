Interesse am Decken Pitter aus Apolda reißt nicht ab

Apolda. 100 Jahre Glockenguss des „Decken Pitter“ wird in diesem Jahr in Apolda gefeiert. Viele Bürger der Stadt lockte es zu Vorträgen darüber in die Alte Glockengießerei.

Das Jubiläum des 100-jährigen Glockengusses der größten Kölner Domglocke, des „Decken Pitter“, deren Guss 1923 in Apolda stattfand, stößt nach wie vor auf großes Interesse unter den Apoldaern: Bei der Öffnung der historischen Glockengießerei am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals fanden neben Führungen zwei Vorträge von Maximilian Klöcker statt. Er, der an der Technischen Hochschule Köln an der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme unterrichtet, sei maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass die Petersglocke nach dem Bruch des Klöppels 2011 jetzt mit dem neuen Klöppel und eine verbesserte Aufhängung optimal angeschlagen werde, erklärte Volker Heerdegen vom Apoldaer Freundeskreis Glockenstadtmuseum.

Unter den Überschriften „Klöppelgeschichten der Kölner Domglocke” sowie „100. Geburtstag der Kölner Domglocke – mit Höhen und Tiefen im Leben einer Großglocke“ referierte Klöcker vor insgesamt knapp 100 Besuchern.

Für 2024 ist eine Publikation der von Klöcker recherchierten Fakten im „Jahrbuch für Glockenkunde“ des Vereins „Deutsches Glockenmuseum“ geplant.