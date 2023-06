Internationale Chorgesänge begeistern Apoldaer Publikum

Apolda. Nicht nur bekannte deutsche Chorliteratur, auch französische und ukrainische Lieder brachte der Erfurter Kammerchor in der Apoldaer Lutherkirche zur Aufführung.

Gut 60 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten dem Erfurter Kammerchor am Sonntag, der mit einem A-cappella-Konzert unter dem Motto „Verleih uns Frieden“ in der Lutherkirche gastierte.

„Das anspruchsvolle Programm spannte den weiten Bogen über sechs Jahrhunderte Chormusikgeschichte und reichte vom Volkslied bis hin zu Motetten unter anderem von Caspar Othmayr, Johann Hermann Schein und Josef Gabriel Rheinberger“, berichtete Kreiskantor Mike Nych. „Ein Markenzeichen des Chores ist die kontinuierliche Aufnahme fremdsprachiger Chorliteratur in sein Repertoire. So gelangten außerdem mit gewandter Diktion und dynamischer Lebendigkeit französische, brasilianische und ukrainische Chorlieder stilsicher zur Aufführung“, so der Kantor. Die Leitung dieses Konzertes hatte der Dirigent Sebastian Göring. Am kommenden Mittwoch, dem 28. Juni, wird zur nächsten Veranstaltung eingeladen: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Lutherkirche“ liest Martin Stiebert Erzählungen von Franz Kafka vor. Der Beginn ist um 19.30 Uhr.