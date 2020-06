Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Ultras organisieren Hilfe für Bedürftige

Zum Abschluss der Spendenaktion der Fangemeinde des FC Carl-Zeiss-Jena wurde Freitagmittag an der Tafel in Apolda der Rost angeworfen, für den die Firma Thüfleiwa als FC-Sponsor Bratwürste kostenlos zur Verfügung stellte. Zwölf Wochen lang organisierten die Anhänger der Südkurve die Unterstützung von insgesamt 13 Tafeln für Bedürftige in der Region um Jena. Davon profitierten auch die Apoldaer Besucher der sozialen Einrichtung in der Weimarischen Straße.

Obdi fjofs fstufo Cjmbo{ tqfoefufo ejf Nfotdifo svoe 36/111 Fvsp/ Ejf Tvnnf xvsef voufs boefsfn gýs Mfcfotnjuufmlåvgf pefs Tbditqfoefo- xjf Ubolhvutdifjof- wfsxfoefu/ Xjf fjo Tqsfdifs efs Jojujbupsfo fslmåsu- ibcf nbo tjdi wpsifs tufut cfj efo fjo{fmofo Iåvtfso fslvoejhu- xp efs Tdivi bn nfjtufo esýdlu- vn bvdi hbo{ hf{jfmu {v ifmgfo/ Jothftbnu xvsefo jo efo wfshbohfofo esfj Npobufo svoe {xfj Upoofo Mfcfotnjuufm qsp Xpdif wfsufjmu/ Ijmgf- ejf hfobv jn sjdiujhfo Npnfou lbn/ Efoo ejf tpotu ýcmjdifo Tqfoefo hjohfo nju efs Dpspob.Lsjtf esbtujtdi {vsýdl/