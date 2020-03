Jobstation findet zunehmend überregionale Beachtung

Zu einem vollen Erfolg wurde abermals und nun bereits zum 5. Mal die Berufsmesse „Jobstation“ am Samstag in der Stadthalle Apolda. So verzeichneten die Organisatoren: Kreis Weimarer Land, Stadt Apolda und Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land sowohl auf Ausstellerseite, als auch bei den Besucherzahlen einen neuen Rekord im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl, dass kurzfristig drei Firmen ihre Teilnahme absagen mussten, boten am Ende 50 Unternehmen, Institute und Bildungseinrichtungen Informationen rund um Ausbildung, freie Stellen und Karrierechancen.

Die Interessen der Besucher waren dabei durchaus verschieden. Neben zahlreichen Schülern, die sich gemeinsam mit ihren Eltern informierten, kam auch eine Vielzahl von Studenten, die ihre Möglichkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt ausloten wollten. Ebenso viele Rückkehrer stellten an den einzelnen Ständen ihre Fragen. „Wir hatten sehr viele Anfragen von Menschen, die außerhalb des Landkreises arbeiten und nun gerne wohnortnah eine Beschäftigung suchen.“, erklärte beispielsweise Johannes Thiel von der gleichnamigen Firma für Netze und Planen aus Heusdorf auf Nachfrage. „Es ist mittlerweile ein unbedingtes Erfordernis sich im Rahmen einer solchen Berufsmesse zu präsentieren. Wo sonst haben Azubis und Jobsuchende die Möglichkeit die regionalen Angebote in einer solchen kompakten Form zu erleben.“, lobt Thiel die Jobstation.

Vornehmlich um eine Ausbildung kam es den Besuchern am Stand der Firma Strickchic an. Das Unternehmen um Geschäftsführer Gerald Rosner ist erstmals mit bei der Berufsmesse dabei gewesen und der Chef größtenteils positiv von der Veranstaltung überzeugt. „Die Zeiten werden auch für uns immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs und Mitarbeiter zu finden. Deshalb haben wird uns in diesem Jahr auch beteiligt und werden das auch im nächsten Jahr tun.“, so Rosner. Von äußerst präzisen Nachfragen bis oberflächlicher Neugier beschreibt der Chef des Strickunternehmens das Interesse der Besucher. Ob sich am Ende des Tages konkrete Ergebnisse aus den vielen Gesprächen ergeben, bleibt abzuwarten. Derzeit sucht das Unternehmen vor allem Nachwuchs bei Maschinenführern/Strickern und Modenähern (ehemals Konfektionären).

Man muss immer präsent sein, erklärt auch Katrin Karpe vom gleichnamigen Dachbauunternehmen aus Kromsdorf. „Wir suchen ständig Verstärkung bei Fachkräften und Auszubildenden.“, erklärt sie. Vor allem über Praktika sucht die Firma nach neuen Mitarbeitern. So lässt sich nicht nur die Qualifikation überprüfen, sondern auch, ob am Ende die Chemie stimmt.

Überdurchschnittlich viele Fragen zu einer Ausbildung im Gesundheitswesen musste am Samstag Axel Frankenhäuser von DRK Kreisverband Apolda beantworten. Speziell ging es dabei um die seit diesem Jahr neue organisierte Ausbildung zur Pflegefrau bzw. Pflegemann, die zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungsbereichen befähigt.

Neben zahlreichen Ausstellern mit Firmensitz außerhalb der Landkreisgrenzen, wie etwa die Firma Henglein aus Klosterhäseler, die mit einem Stand erstmals auf der Berufsmesse vertreten war, kamen auch überdurchschnittlich viele Besucher von weiter her. So aus Jena, dem Saale-Holzland-Kreis oder Erfurt. Auch deshalb wird Seitens der Organisatoren bereits über eine Erweiterung der Messe nachgedacht, erklärt der Vorsitzende der Wirtschaftsfördervereinigung Michael Leiprecht auch wenn die Apoldaer Stadthalle schon jetzt fasst aus allen Nähten platzt. Festhalten wolle man auf jeden Fall an dem Termin im Februar, so Leiprecht: „Der Zeitpunkt ist ideal, weil sich Auszubildende jetzt mit ihrem Halbjahreszeugnis vorstellen können. Zudem beginnt traditionell die Zeit, wo die Wirtschaft nach der Winterphase wieder an Fahrt aufnimmt.“