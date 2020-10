Jodtabletten für den Katastrophenfall in Bad Sulza

Die Landgemeinde Bad Sulza hat am Dienstag während der Sitzung des Hauptausschusses über ihren „Plan zur Verteilung von Jodtabletten als Maßnahme bei einem überregionalen Ereignis mit Freisetzung von radioaktiven Jod“ informiert. Das Landratsamt Weimarer Land habe hier den Rahmen vorgegeben und eine eigene Umsetzung auf lokaler Ebene erbeten, erklärte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze. Das Konzept besagt, dass die Tabletten in der Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza gelagert werden sollen. Im Ereignisfall empfiehlt das Konzept die Einhaltung bestimmter Meldeketten in der Verwaltungshierarchie nach unten, von welcher Ebene aus der Stadtbrandmeister informiert werde. Auch die Verteilung der Tabletten auf die Ortschaften sei geregelt. Sämtliche Ausgaben, welche über die Feuerwehr koordiniert werden, seien zu protokollieren. Empfänger der Tabletten seien alle Kinder bis 18 Jahre sowie Schwangere.