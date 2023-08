Johannes Hille beim „Liquid Sound Club“ in Bad Sulza

Der Liquid Sound Club in der Toskana Therme findet immer am ersten Samstag des Monats statt.

Bad Sulza. Die Bad Sulzaer Therme lädt erneut zum Baden bei Unterwassermusik und Lichtperformance ein. Diesmal ist der Trompeter Johannes Hille zu Besuch.

Für diesen Samstag, den 5. August, lädt die Bad Sulzaer Toskana-Therme zur nächsten Veranstaltung im Rahmen der regelmäßigen Reihe „Liquid Sound Club“ ein: Ab 20 Uhr sind Badegäste eingeladen, bei wechselndem Licht- und Musikspiel ihren Aufenthalt in der Therme zu genießen. Zu Gast sind dieses Mal der DJ „Luno Project“ und der Live-Musiker Johannes Hille. Der aus Ilmenau stammende Trompeter studiert derzeit an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar und arbeitet unter anderem als Trompetenlehrer in Bad Sulza.

Zum „Liquid Sound Club“ lädt die Toskana-Therme an jedem ersten Samstag im Monat von 20 bis 23 Uhr ein. Zum Einsatz kommen dabei nicht nur Lautsprecher über, sondern auch unter Wasser.