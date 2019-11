Eine musikalisch beschwingte Hommage an den Musiker Johnny Cash erlebten am Samstagabend etwa 170 Gäste in der Stadthalle mit. Von Beginn an legten sich die Künstler auf der Bühne ordentlich ...

Johnny-Cash-Show begeistert Publikum von Beginn an

Eine musikalisch beschwingte Hommage an den Musiker Johnny Cash erlebten am Samstagabend etwa 170 Gäste in der Stadthalle mit. Von Beginn an legten sich die Künstler auf der Bühne ordentlich ins Zeug, so dass der Funke bei der Johnny-Cash-Roadshow“ rasch übersprang. Der Bassbariton Cash war einer der wichtigsten amerikanischen Singer-Songwriter des 20. Jahrhunderts. Im Laufe seiner knapp 40-jährigen Karriere nahm er immerhin mehr als 2500 Songs auf und landete 14 Nummer-eins-Hits in den US-Billboard-Country-Charts. Foto: Dirk Lorenz-Bauer