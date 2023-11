Die Musiker von "The Cashbags": Robert Tyson (2. von links) verkörpert an Mikrofon und Gitarre die Musikerlegende Johnny Cash.

Apolda. „The Cashbags“ brachten am Samstag die Apoldaer Stadthalle zum Kochen.

450 Besucher füllten die Stadthalle am Samstagabend: Auf der Bühne standen die „Cashbags“, die Johnny-Cash-Tribute-Band um den gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson. Klassiker von „I Walk the Line“ bis „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ brachten die Musiker in der zweistündigen Show auf die Bühne und wurden mit tosendem Applaus und Standing Ovations honoriert.