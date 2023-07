Vereinsvorsitzende Helga Hänsch (rechts im Bild) übergibt kleine Präsente an die Chormitglieder nach einem Konzert.

Jubiläumskonzert in Niederroßla

Niederroßla. Der Volkschor in Niederroßla lädt am kommenden Samstag zur Feier seines 185-jährigen Bestehens ein.

An diesem Samstag, dem 8. Juli, lädt der Volkschor Niederroßla zu einem besonderen Konzert ein: Anlässlich seines 185-jährigen Bestehens wird er mit seinen Gästen, den Vereinigten Männerchören Apolda, dem Lindenstadt-Chor aus Blankenhain, den Liebstädter „Vierharmonikern“ und dem Gesangverein Oberroßla ein großes Konzert in der Niederroßlaer Kirche geben, so die Vorstandsvorsitzende Helga Hänsch. Auch die Ehrung langjähriger Chormitglieder stehe auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 15 Uhr.