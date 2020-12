Jugendfeuerwehr Mattstedt: Ein Jubiläum ohne Feier

Mattstedt. Floriansjünger in Mattstedt blicken auf Gründung am 9. Dezember 1995 zurück und ziehen eine kleine Bilanz

Ein echten Grund zum feiern haben am heutigen Mittwoch die Floriansjünger in Mattstedt. Denn vor 25 Jahren wurde auf den Tag genau, am 9. Dezember, die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen. Obwohl Corona jeglichen Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung macht, will Jugendwart Marcel Cyliax den Tag nicht unbeachtet verstreichen lassen, ohne an das Jubiläum zu erinnern und zieht eine kleine Bilanz.