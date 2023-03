Junge Musiktalente in Ulrichshalben

Ulrichshalben. „Auf dem Weg“ heißt die neue Konzertreihe im Kulturgut Ulrichshalben, die an diesem Sonntag beginnt.

Am kommenden Sonntag, dem 12. März, werden auf der Bühne des Kulturguts in Ulrichshalben begabte junge Musikerinnen und Musiker ihr Können unter Beweis stellen: Um 17 Uhr findet ein Konzert statt, bei dem Kinder und Jugendliche, welche mit hervorragendem Erfolg am diesjährigen Regionalausscheid des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ teilgenommen haben, sich mit Werken am Kavier und an den Blasinstrumenten präsentieren. Der Abend ist der erste Teil der Konzertreihe „Auf dem Weg“ im Ulrichshalbener Kulturgut. Der Eintritt ist frei.