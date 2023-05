Junges Klaviertalent in Apoldaer Lutherkirche

Apolda. Jungpianist Max Mostovetski gastiert an diesem Mittwoch in der Apoldaer Lutherkirche.

„Universum der Schwarzen und Weißen Tasten“ heißt das Klavierkonzert, zu dem an diesem Mittwoch, dem 24. Mai, um 19.30 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Lutherkirche“ eingeladen wird.

Zu hören ist der Pianist Max Mostovetski mit Werken von Claude Debussy, Johannes Brahms und Wolfgang Amadeus Mozart, heißt es in der Ankündigung. Der aus Leipzig stammende junge Musiker, der derzeit in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt studiert, zeigte bereits im Alter von 7 Jahren sein musikalisches Talent auf der Bühne, gewann im Laufe seiner Klavierausbildung zahlreiche nationale und internationale Preise und spielte für das Mitteldeutsche Fernsehen (MDR).

Der Eintritt zum Konzert in der Lutherkirche ist frei.