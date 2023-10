Käse, Wein und Ideenaustausch in Pfiffelbach

Pfiffelbach. Über das Interesse der Gäste und Vorschläge für die Vereinsarbeit freute sich der Freundeskreis Frankreich auch Pfiffelbach bei seinem Herbstfest.

Seit zwei Jahren gibt es nun den Freundeskreis Frankreich in Pfiffelbach, der sich um die Pflege der Beziehungen zur französischen Partnergemeinde Hautecourt-Romanèche kümmert. Den Tag der Deutschen Einheit nutzten die Vereinsmitglieder für ein Herbstfest.

„Es war ein geselliger, freudiger und generationsübergreifender Nachmittag mit hausgebackenem Kuchen sowie französischem Käse und Wein aus der Region l’Ain, in der unsere Partnergemeinde liegt. Es wurde viel erzählt und gelacht, wir haben mit Fotos an den Besuch der Franzosen an Himmelfahrt zurück gedacht“, freute sich Vereinsvorsitzende Kristin Märten im Nachgang.

Auch an die jüngeren Gäste war bei der Planung des Nachmittags gedacht worden: An einem Kreativtisch konnten herbstliche Waldtiere und Drachen gebastelt und Bilder gemalt werden.

Für die Vereinsmitglieder seien auch die Gespräche mit den Gästen von Bedeutung gewesen: „Besonders gefreut haben wir uns über das Interesse einiger junger Familien an unserer Vereinsarbeit und der Partnerschaftsreise, die jedes Jahr stattfindet“, so Kristin Märten weiter. „So gehörte zum Beispiel zu den Vorschlägen, die wir in einer Ideenbox gesammelt haben, dass es beim nächsten Besuch der französischen Familien bei uns Begegnungen mit der Jugendfeuerwehr oder den Kinder- und Jugendmannschaften des Sportvereins gibt.“

Der Freundeskreis Frankreich unterstützt vor allem bei der Organisation des jährlichen Besucheraustausches der Gemeinden Pfiffelbach-Wersdorf und dem französischen Hautecourt-Romanèche.

www.freundeskreis-frankreich.de