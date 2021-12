Kalenderhilfsaktion für Jugendfeuerwehr und Hunde in Not – Verkauf in Pfiffelbach und Kromsdorf

Ilmtal-Weinstraße. Fotografin Jana Sell legt neue Kalenderhilfsaktion mit Hundemotiven und Gotteshäusern der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße auf.

Verwaltungsmitarbeiterin Anja Ziwich präsentiert die neuen Kirchen- und Hunde-Kalender 2022, die von Fotografin Jana Sell erstellt wurden und für den guten Zweck erworben verschiedenenorts werden können. Den Kalender mit den Gotteshäusern der Landgemeinde gibt es für 10 Euro. Alle Einnahmen gehen hier komplett an die Jugendfeuerwehr. Der Hundekalender kostet 15 Euro, hier geht ein Teil der Einnahmen an den Hundeschutzverein „Schwierige Fälle“ in Niederreißen. In Pfiffelbach gibt es die Kalender in der Gemeindeverwaltung, der Tankstelle, dem Landhandel sowie der Blumenscheune Vetter und in Kromsdorf bei Weimarlanddruck.