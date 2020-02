Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kanalzerstörung in Ulrichshalben blieb zehn Jahre unentdeckt

Wer sich für Physik interessiert, dem wird das Gedankenexperiment des Österreichers Erwin Schrödinger nicht unbekannt sein: Eine Katze in einer Box nimmt den in unserer mit menschlichen Sinnen erlebbaren Welt schwer vorstellbaren, aber in der Quantenmechanik möglichen Zustand an, gleichzeitig „lebendig“ und „tot“ zu sein. Erst wenn ein Experimentator nachsehe, ob das Tier noch lebe oder schon tot sei, trete einer der beiden Zustände ein. Für einen Abwasserkanal unter der Hauptstraße in Ulrichshalben galt Jahrzehnte ein ähnlicher Zustand hinsichtlich „intakt“ und „zerstört“ wie für „Schrödingers Katze“ – das legt ein überraschender Abschlussbericht der Apoldaer Wasser GmbH zu einer Havarie nahe, in dessen Kenntnis diese Zeitung auf Anfrage kam.

Doch um diese Analogie zu verstehen, muss man zunächst in die Vergangenheit reisen. Schon lange war eine Erneuerung des Abwassersystems in der heutigen Ortschaft der Ilmtal-Weinstraße abzusehen. Der Konzern für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit Sitz in der Kreisstadt nutzte daher die Gelegenheiten, wenn Straßen zum Zweck ihrer Erneuerung aufgerissen wurden. Dabei wurden Kanäle verlegt, selbst wenn diese keine zeitnahe Verwendung erführen. „Schrödingers Katze“ und „Schrödingers Kanal“ unterhalb von Ulrichshalben Das ist aus mehreren Gründen sinnvoll: So entfällt eine erneute Sperrung der Straße, die erfahrungsgemäß Bewohner verärgert. Auch sind natürlich die Gesamtkosten einer solchen Gemeinschaftsbaumaßnahme geringer. Diese kostensparende Strategie verfolgte Apoldaer Wasser bereits im Jahr 1997 als die besagte Hauptstraße aufgerissen war. „Auch hier wurden Rohre vorverlegt“, erklärt Jens Baumbach, Geschäftsführer des Unternehmens. Alles zielte auf die Inbetriebnahme des neuen Pumpwerkes hin, welches mehr als 20 Jahre später in Betrieb genommen werden sollte. Etwa eine Million Euro habe das Unternehmen investiert, um zwei Drittel des Ortes mit neuen Kanälen zu erfassen, erklärt Jens Baumbach. Und noch zur großen Info-Veranstaltung im Jahr 2018 schien alles nach Plan zu verlaufen. Die Kanäle schlummerten Meter unter dem Pflaster, unter Bitumen-Schichten. Doch waren sie eigentlich intakt oder zerstört? Dem eingangs genannten Gedankenbeispiel folgend hätte man sicherheitshalber von „Schrödingers Kanälen“ sprechen können – was im Sommer des Vorjahres dann zur zweiten Phase des Gedankenexperiments geführt hätte. Kamerafahrt stellt Schadstelle am Kanal unterhalb der Hauptstraße fest Genau am 3. Juli 2019 sollte nämlich das neue Pumpwerk in Ulrichshalben in Betrieb gehen. Wo bei „Schrödingers Katze“ nun ein Experimentator die Box öffnete, war es im Fall von Apoldaer Wasser eine Kamerafahrt, die im Vorfeld durch das nun miteinander verbundene Rohrsystem unternommen wurde – keinen Monat vor der Inbetriebnahme der gesamten Anlage. Es folgte eine negative Überraschung: Die Kamera stellte eine Zerstörung an einem Rohr unterhalb der Hauptstraße fest. Ende Juni 2019 wurde der Abschnitt voll gesperrt, die Straße gezwungenermaßen doch ein zweites Mal aufgerissen und dann kam die Ursache zum Vorschein: Ein dickes Kabel, das dort 1997 noch nicht war, verlief in spitzem Winkel quer durch den Abwasserkanal. Der Rohrabschnitt musste ausgetauscht werden. Zehn Jahre lang „Havarie“ und doch auch zehn Jahre keine Probleme Die Suche nach dem Verantwortlichen dauerte jedoch nicht Lange. Aus den Unterlagen ging hervor, dass ein großer Thüringer Netzbetreiber im Bohrspülverfahren dort sein Kabel verlegt hatte – und das bereits im Jahr 2009. Zehn Jahre lang war also eine mögliche Havarie bereits vorprogrammiert. Diese trat am Ende zwar nie ein und doch war der bis dahin ungenutzte Kanal de facto zerstört. „Die Kosten für die Schadenbeseitigung wurde übernommen und wurden unstrittig bezahlt“, informiert Jens Baumbach. Einen Vorwurf wolle der Unternehmer jedoch nicht aussprechen. Das Verfahren, bei dem horizontal unter der Erde gebohrt werde, sei eben nicht auf den Millimeter exakt. Eine Felsbank, ein großer Stein oder ein großes Metallteil und der Bohrkopf werde abgelenkt. Dafür gebe es aber eben auch Vorteile, weniger Sperrungen und kaum Baugruben – aber man sehe eben nicht, was man genau macht. „Solche Beschädigungen an Leitungen kommen im Jahr vielleicht vier- bis fünfmal vor“, verrät der Geschäftsführer.