Die Polizei sucht per Fahndungsfoto einen Mann, der mit einer gestohlenen Kreditkarte 500 Euro an einem Geldautomaten abgehoben hat.

Kartenbetrug in Apolda - Wer kennt diesen Mann?

Der auf den Fotos einer Überwachungskamera abgebildete junge Mann hat am 08. Mai diesen Jahres um 10.05 Uhr in einer Bankfiliale in der Apoldaer Bahnhofstraße am Geldautomaten 500 Euro vom Konto einer jungen Frau abgehoben.

Der gesuchte junge Mann beim Geldabheben. Foto: Polizei

Die VISA-Card, die er dabei unberechtigt verwendete, wurde ihr laut Polizei einen Tag vorher auf unbekannte Art gestohlen.

Wer erkennt den jungen Mann? Hinweise gehen an die Polizei in Apolda unter der Telefonnummer 03644-5410.

