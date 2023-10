Kartenvorverkauf für Lesung mit Frank Willmann in Apolda gestartet

Apolda. Der Journalist und Autor Frank Willmann stellt im November in Apolda seinen Bestseller über einen aufsehenerregenden brandenburgischen Kriminalfall vor. Karten sind ab sofort erhältlich.

Um den „größten Kriminalfall des Ostens“ gehe es in „Der Pate von Neuruppin“, dem Buch, das Autor Frank Willmann am 24. November im Rahmen der von der Stadt organisierten Reihe „Apoldaer Lesezeit“ in der Bibliothek vorstellen wird.

„Es erzählt die unglaubliche Geschichte von ein paar Jugendlichen aus Neuruppin, die erst einen Imbisswagen eröffneten und dann in das Geschäft mit Drogen und Prostitution einsteigen“, erzählte Bibliotheksleiterin Katrin Ulms. Autor Willmann habe sich in langen Gesprächen das Vertrauen der Beteiligten erarbeitet und ihre Geschichte niedergeschrieben, heißt es in der Buchbeschreibung.

Der Vorverkauf für die Karten des Abends habe nun begonnen, berichtete Bibliotheksleiterin Ulms weiter. 12 Euro koste die Teilnahme an der Lesung, die in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung stattfinde.

Karten gebe es in der Bibliothek zu den Öffnungszeiten immer montags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr. Zudem könnten auch Tickets in der Apoldaer Tourist-Information erworben werden. Deren Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr.