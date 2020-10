Kastanien und Eicheln in Bad Sulza für Wildtiere sammeln

Gemeinsam mit dem Forstamt Bad Berka bietet die Toskanaschule abermals eine Wildfuttersammlung an, wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert. Aus diesem Grund sind am Dienstag, 4. November, ab 13.30 Uhr die Mitarbeiter des Forstamtes auf dem Schulhof der Regelschule, um die gesammelten Waldfrüchte entgegenzunehmen. Angenommen werden neben Kastanien auch Eicheln oder Nüsse. Die Früchte werden über die Winterzeit an den Krippen im heimischen Forst an die Tiere verfüttert. In Zusammenhang mit der Aktion verweist die Schule auf die Einhaltung der Hygiene- Abstands- und Maskenregeln.

