Im Seniorenheim Weimarblick der Azurit-Gruppe hatten Kräfte des Sanitätszuges im Katastrophenschutz der Stadt in drei Schichten sieben Funktionen als Stationshilfen übernommen.

Katastrophenschützer beenden Sondereinsatz in Weimarer Heim

Weimar. Der Sanitäts-Betreuungszug des Weimarer Katastrophenschutzes hat seinen Einsatz im Seniorenheim Weimarblick am Dienstag beendet. Die Stadt Weimar hat vorsorglich Unterstützung der Bundeswehr erbeten.

Hintergrund: Über Weihnachten hatte sich die starke Fallhäufung im Seniorenzentrum Heim der Azurit-Gruppe unter Bewohnerinnen und Bewohnern sowie unter dem Pflegepersonal zugespitzt. Das Heim signalisierte der Stadt, die Pflege nicht mehr aufrechterhalten zu können.

Deshalb wurde der Sanitäts-Betreuungszug des Katastrophenschutzes mit DLRG, Johannitern und DRK kurzfristig zusammengerufen. Sieben Mitglieder nahmen am zweiten Feiertag den Dienst im Drei-Schicht-Betrieb im Heim als Stationshilfen auf, der jetzt nach vier Tagen beendet wurde.