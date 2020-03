Apolda. Modenschau am Samstag lockt Besucher nach Apolda.

Katrin Sergejew präsentiert ihre neue Kollektion

Federleicht, ist der Titel der neuen Kollektion 2020/21 aus dem Hause Kaseee, die am Samstag ab 13 Uhr bei einer Modenschau in den Räumen des Unternehmens in der Bukarester Straße 13 vorgestellt wird. Die brandneuen Modelle bestechen durch ihre Leichtigkeit, die teils durch Siebdruck oder durch Digitaldruck auf hauchdünnen Chiffon entstanden. Modedesignerin Katrin Sergejew (l.), die erst 2019 mit dem Emily-Röbling-Preis ausgezeichnet wurde, möchte damit einen Ausgleich zum stressigen Alltag bieten und eine gewisse Leichtigkeit im Leben vermitteln. Anmeldung erforderlich!