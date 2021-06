Kein neuer Fall von Corona im Kreis Weimarer Land

An immer weniger Stellen gilt Maskenpflicht.

Weimarer Land. Nach Angaben der Behörden sind derzeit noch knapp 300 Menschen erfasst, bei denen der Test auf das Coronavirus positiv ausfiel. Doch der Inzidenzwert liegt bei wenig über 20.

Keine weiteren Fälle von Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt am 7. Juni. Aktuell gibt 299 positiv Getestete. Innerhalb von sieben Tagen seien 17 Neuerkrankungen erfasst worden. Der Inzidenzwert liege bei 20,7.

Stationär behandelt werden demnach 20 Personen, 79 verstarben bisher an oder mit Corona. 649 Kontaktpersonen seien momentan in Quarantäne, zudem 48 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4140 Fälle erfasst, 3762 Personen gelten als genesen.