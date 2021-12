Kein Zurück mehr möglich

Dirk Lorenz-Bauer übers Globale, das lokal gespiegelt wird

Nicht die Veränderungen an sich sind es, die uns Zeitgenossen in vielerlei Hinsicht umtreiben. Es ist vielmehr die ungute Vorahnung davon, dass das, was einmal abhanden kommt, nicht mehr zurückkehren wird. Der Staub der Geschichte senkt sich hernieder.

So ist es, wir alle haben diese Erfahrung doch im Laufe unserer Leben auf unterschiedlichste Weise und an verschiedenen Orten längst gemacht, mit den kleinen Läden. Ob diese nun in Bad Sulza zu finden sind, so das Traditions-Schuhhaus Mühmert, oder es einst florierende Geschäfte und Kneipen in Apolda waren – egal. Die uns alle latent beunruhigende Entwicklung scheint unaufhaltsam. Was bleibt, sind ein wenig Nostalgie auf Basis gemeinsamer Erinnerungen, vielleicht Fotos, eventuell noch das eine oder andere Stück, das einst ums Eck gekauft wurde, dem Krämer sein Auskommen sicherte. Die Welt dieser vergangenen Zeit war oft klein. Aber für die Mehrheit der Menschen war sie eben groß genug.

Greift man weiter, so wird klar, dass das Sterben des Lokalen letztendlich bloß das Spiegelbild des Globalen ist, alles mit allem zusammenhängt. Die Wahrheit ist: Es gibt kein Entrinnen. Nicht vor der Zerstörung des Einzelhandels. Nicht vor dem Ausdünnen der Infrastruktur. Nicht vorm vom Wachstumswahnsinn getriebenen Raubbau an der Natur und dessen Folgen.