Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Änderung bei Corona-Zahlen im Weimarer Land

Wie das Landratsamt des Weimarer Landes am Dienstagnachmittag mitteilt, haben sich die Corona-Fallzahlen zur Meldung vom vorhergehenden Donnerstag nicht geändert. Eine Person gelte derzeit als aktiv krank. Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt drei. Außerdem befinden sich zehn Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.