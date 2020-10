Keine neuen Coronafälle im Weimarer Land

Auch nach dem Wochenstart sind glücklicherweise keine neuen Coronafälle im Landkreis Weimarer Land bekannt geworden. Das Landratsamt in Apolda gab am Montagnachmittag, den 12. Oktober, mit Stand von 16 Uhr die neuen Zahlen bekannt.

Auffällig ist lediglich eine Zunahme bei den Kontaktpersonen in Quarantäne, also Personen, die mit Infizierten Kontakt gehabt haben. Gegenüber der Meldung vom Sonntag stieg deren Zahl um 27 auf 149 Personen. Insgesamt seien gerade 19 Personen so genannte Aktivkranke, eine Person gilt seit dem Vortag als von Covid-19 genesen. In stationärer Behandlung befänden sich jedoch noch immer fünf Personen.

Die Zahl der Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich in häuslicher Absonderung befinden, betrug am Montag unverändert 91 Personen.