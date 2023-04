Kemmerich kommt nach Apolda

Apolda. Landtagsmitglied Thomas Kemmerich (FDP) möchte in einem neuen Gesprächsformat mit den Apoldaer Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Gedankenaustausch treten.

„Auf ein Bier mit Thomas L. Kemmerich“, so heißt ein neues, thüringenweites Veranstaltungsformat der FDP. Am Mittwoch, 3. Mai, möchte der Vorsitzende der Landtagsgruppe der FDP mit Bürgerinnen und Bürgern in Apolda reden, gern bei einem Bier oder einem anderen Getränk, teilt er mit.

„Politik funktioniert nur, wenn sie den Erwartungen und Wünschen der Menschen gerecht wird. Gute Politik nimmt Sorgen und Nöte zum Anlass, entsprechend zu handeln“, so Kemmerich. „Wie geht es Ihnen? Was erwarten Sie von uns Freien Demokraten?“, das seien die Fragen, die er den Thüringern stellen und in entspannter Atmosphäre mit ihnen besprechen möchte.

„Auf ein Bier“ findet am 3. Mai um 18 Uhr in der Apoldaer Vereinsbrauerei statt.