Zaunkonzert der Kita-Kinder „Carl Spaeter“ für die Bewohner des DRK-Pflegeheims in Bad Sulza.

Bad Sulza. Kita-Kinder „Carl Spaeter“ geben Zaunkonzert am DRK-Pflegeheim in Bad Sulza.

Kinder geben kleines Open-Air am Pflegeheim in Bad Sulza

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder geben kleines Open-Air am Pflegeheim in Bad Sulza

In alter Tradition haben die Kita-Kinder des Diakonie-Kindergartens „Carl Spaeter“ auch am Donnerstag wieder dem DRK-Senioren- und Pflegeheim in der Wunderwaldstraße einen Besuch abgestattet. Mit im Gepäck hatten Kinder und Erzieher stimmungsvolle Lieder, um die Bewohner zu erfreuen. Corona-bedingt blieben die jungen Sängerinnen und Sänger diesmal aber draußen und gaben ein kleines Open-Air-Konzert.