Kinder müssen sich gedulden

Nach rund fünf Stunden Fahrt hat Eberstedts Bürgermeister Hans-Otto Sulze am Montag Beton-Oma Elfriede in Meerbusch (Nordrhein-Westfalen) bei ihrer Schöpferin, der Künstlerin Bärbel Kolberg, sicher abgeliefert. Dort soll das Maskottchen des Ortes nun restauriert werden. Allein der kühne Plan, dies bis Ende September über die Bühne zu bekommen, war etwas voreilig. So prognostizierte Kolberg mindestens bis Mitte Oktober für die Reparatur zu benötigen. Neben dem von Vandalen zertrümmerten Gesicht leidet Elfriede auch an Rissen und weiteren Fehlstellen, deren Bearbeitung die Künstlerin mit zirka 1800 Euro einschätzt und die nun doch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

