Kinder schmücken den Baum in Walschleben

Der Aufruf der Kirmesgesellschaft Walschleben zum Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Plan wurde erhört. Die Walschbergknirspe und die Schüler der Walschlebener Grundschule haben ganze Arbeit geleistet. Wie der Verein über die sozialen Medien informiert, erstrahlt der Baum nun bunt geschmückt und lade zum abendlichen Spaziergang ein.

Im Gegenzug hat die Kirmesgesellschaft für 333 Kinder eine kleine Überraschung gepackt, die am Montag übergeben wurden. Jede Gruppe und Klasse bekam zusätzlich noch eine Kleinigkeit für ihren Gruppen- oder Klassenraum. Ein Dankeschön geht auch an die Gemeindearbeiter und den Hausmeister der Schule, die beim Schmücken geholfen haben. Die Kirmesgesellschaft hofft nächstes Jahr wieder beim Weihnachtsmarkt in Walschleben den Weihnachtsbaum gemeinsam schmücken zu können.