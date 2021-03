Kinder- und Jugendhaus in Apolda coronafrei

Für reichlich Aufregung hat die Corona-Meldung des Landratsamtes Weimarer Land vom Mittwoch gesorgt, in der auch von einem Indexfall am Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“ in Apolda berichtet wurde.

Wie nun bekannt wurde, begann nach einer Positiv-Testung die Quarantäne in der Einrichtung aber bereits am 26. Februar und betraf eine Gruppe. Am Donnerstag sollte die letzte Person die Quarantäne verlassen, womit die Einrichtung spätestens und ganz offiziell wieder als coronafrei gelten darf.