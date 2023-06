Der Bad Sulzaer Posaunenchor bei einem Konzert in der Stadtkirche.

Kindermusical in Bad Sulza

Bad Sulza. Mit insgesamt 40 Kindern aus Bad Sulza und Apolda erklingt am Sonntag ein Kindermusical in der Bad Sulzaer Stadtkirche.

Zu einem Kindermusical lädt an diesem Sonntag, dem 25. Juni, die Kirchengemeinde in Bad Sulza ein. Ab 15 Uhr heißt es Vorhang auf in der Stadtkirche. 40 Kinder aus Bad Sulza und Apolda werden mit Liedern und gespielten Texten eine biblische Geschichte aufführen, berichtete Kantorin Ines Peter.

Musikalisch begleitet werden sie dabei vom Bad Sulzaer Posaunenchor und von Kreiskantor Mike Nych am Klavier.

Der Eintritt ist frei.