Niedertrebra. Viele verschiedene Höhepunkte erwarten die Besucher der Kirmes in Niedertrebra an den nächsten Wochenenden.

Gleich an zwei Wochenenden lädt Niedertrebra zur Kirmes ein: Am Freitag, dem 8. Mai, wird im Gasthaus Frenkel mit einem Tanzabend ab 21 Uhr eröffnet. Ein Kirmes-Gottesdienst findet am Samstag um 17.30 Uhr mit anschließendem Umzug durch das Dorf und Tanz am Abend im Gasthaus Frenkel mit der Band „Da’capo“ statt, am Sonntag gibt es ab 9 Uhr das Kirmesständchen und am Montag ab 11 Uhr das Frühshoppen mit Blasmusik.

Am Freitag, dem 12. Mai, wird ab 14.30 Uhr in der Alten Schule zur Seniorenkirmes eingeladen, am Samstag zum zweiten Umzug ab 19.30 Uhr mit dem „Kirmesbegräbnis“. Am Sonntag gibt es ab 13 Uhr ein Kranzreiten auf dem Reitplatz sowie die Kinderkirmes ab 15 Uhr an der Alten Schule.