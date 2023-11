Kirmes in Obertrebra

Der Burschenverein in Obertrebra freut sich auf seine Gäste an diesem Wochenende.

Obertrebra. An diesem Wochenende wird in Obertrebra zur Kirmes das Tanzbein geschwungen. Das ist das Programm.

An diesem Samstag, dem 4. November, lädt der Burschenverein in Obertrebra zur traditionellen Kirmes ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Obertrebraer Kirche mit einer Andacht. Um 20 Uhr wird dann zum Kirmestanz in der „Äppelkammer“, Dorfstraße 67, gebeten. Für die passende Musik wird die Band „ad libitum“ sorgen, teilte der Burschenverein mit.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Mitglieder zahlen 7 Euro.

Am Sonntag wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen eingeladen.