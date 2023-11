Kirmes, Kaninchen und Vorweihnachtliches im Weimarer Land

Weimarer Land. Vom Adventskranzbasteln über Kaninchenschau bis zu Kirmes - im Weimarer Land ist einiges los in den nächsten Tagen.

In den kommenden Tagen können verschiedenste Veranstaltungen besucht werden, hier eine Auswahl:

An diesem Wochenende wird in Eckolstädt Kirmes gefeiert: Am Freitag, 10. November, 21 Uhr, startet die Tanzparty mit Sounds aus den 90ern und 2000ern, bei denen DJ Christian Ebert den Hut aufhat. Am Samstag, 11. November, laden der Heimatverein und der Feuerwehrverein zum Kindertanz von 15 bis 20 Uhr ein. Für Spiele sowie Speis und Trank für die Kleinen und Großen sei gesorgt, verspricht der Flyer. Am Sonntag, 12. November, findet der Kirmesgottesdienst um 10.30 Uhr statt.

In Wersdorf steht am Freitag, 17. November, 11 bis 20 Uhr, und am Samstag, 18. November, 9 bis 17 Uhr, die Kreisschau der Rassekaninchen an. Der Kreisverband der Thüringer Rassekaninchenzüchter und der Kleintier-Zuchtverein Niederroßla laden dazu in die Lanz-Bulldog-Scheune ein.

Vorweihnachtlich wird es am Dienstag, 21. November, auf dem Gutshof in Großheringen, Straße des Friedens 2: Der Gutshof lädt zum Basteln von Adventskränzen ein. Um für die Vorbereitung des Nachmittags die Menge an Bastelmaterialien einschätzen zu können, wird um eine Anmeldung bei Familie Sauer unter den Telefonnummern 036461 / 22893 oder 0170 / 7307699 gebeten. Das Angebot richte sich sowohl an Kinder als auch Erwachsene, heißt es in der Einladung. Ein Unkostenbeitrag zwischen 5 und 15 Euro wird erhoben.