Kirmes und Fahnenweihe in Gebstedt

Gebstedt. Für diesen Samstag lädt der Gebstedter Heimatverein zur 100-jährigen Fahnenweihe und zum Kirmestanz ein.

Traditionell für das erste Novemberwochenende lädt der Gebstedter Heimatverein zur Kirmes ein – so auch in diesem Jahr. An diesem Samstag, dem 4. November, wird in Gebstedt allerdings noch mehr gefeiert: Zur 100-jährigen Fahnenweihe lädt der Heimatverein ein, teilte Vereinsvorsitzender Heinz-Jürgen Kronberg mit.

„Nachdem Jubiläum und Fahnenweihe Anfang September vom Downburst verweht wurde, holen wir jetzt zumindest zu unserer diesjährigen Kirmes unsere 100-jährige Fahnenweihe nach. Sie wird am Samstag um 17 Uhr in der Gebstedter Kirche stattfinden. An diesem Tag stellen wir unsere alte Fahne, die am 3. September 1923 geweiht wurde, außer Dienst, da sie inzwischen irreparabel beschädigt ist. Statt dessen gibt es nach ihrer Vorlage eine neue Fahne, die dann die nächsten 100 Jahre ihren Dienst antreten kann“, so Vereinsvorsitzender Kronberg.

Gastvereine mit ihren Vereinsfahnen und Vertreter aus der Landgemeinde, der ehemaligen Vogtei Gebstedt sowie aus der direkten Nachbarschaft seien zu dem Höhepunkt eingeladen. Nach dem Festgottesdienst geht es zu einem Umzug durchs Dorf – mit allen Fahnen und Fackeln. Der Umzug endet im Saal, wo ab 20 Uhr der Kirmestanz stattfinden wird.