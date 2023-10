Ständchen mit der Kapelle Faggt gab es schon im letzten Jahr in Utenbach.

Kirmes und Halloweenparty in Utenbach

Utenbach. Am verlängerten letzten Oktoberwochenende wird in Utenbach nicht nur Kirmes, sondern auch Halloween gefeiert. Das steht auf dem Programm.

Zur Kirmes mit Halloweenparty lädt der Utenbacher Heimatverein am verlängerten letzten Oktoberwochenende ein. Den Auftakt bilde der Freitagabend, 27. Oktober, mit dem „Dämmerschoppen“ ab 19 Uhr. Am Samstag, dem 28. Oktober, finde um 19 Uhr der traditionelle Gottesdienst statt, danach werde in der Festhalle zum Tanz mit der Band „Atlantis“ eingeladen, teilte der Heimatverein mit.

Der Sonntag beginne um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, musikalisch begleitet von der Kapelle „FAGGT“. Um 12.30 Uhr beginne der Umzug durch das Dorf, und ab 15 Uhr werde zum Kindertanz bei Kaffee und Kuchen in die Festhalle gebeten. Zudem lade der Verein am Montag, dem 30. Oktober, zum Grusel- und Verkleidespaßspaß bei einer Halloweenparty ein.