Kirmesverein Herressen-Sulzbach veranstaltet Weihnachtsmarkt „to go“

Not macht bekanntlich erfinderisch. Bewiesen hat das am Wochenende der Kirmesverein Herressen-Sulzbach mit einen Weihnachtsmarkt „to go“ am Rande des Sportplatzes. Im Einbahnstraßensystem konnten sich die Menschen am Nachmittag mit Punsch und Leckereien vom Grill eindecken. „Damit haben wir in diesem trostlosen Jahr wenigstens ein bisschen Stimmung aufgebracht“, heißt es aus dem Verein. Erst am Freitag zeichnete das Gesundheitsamt ein entsprechendes Hygienekonzept ab, das unter anderem Gruppenbildung und einen langen Aufenthalt untersagte.