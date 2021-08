Klassiker und Oldtimer kehren nach Niederroßla zurück

15. Zuverlässigkeitsfahrt Weimarer Land Anfang September 2019 in Niederroßla: Ulf Gänsicke (Startnummer 616) grüßte freundlich den Reporter und gewann später die Klasse c1.

Niederroßla. Offroadclub Weimarer Land lädt am Samstag zur 16. Classic-Motorrad-Geländefahrt zwischen Niederroßla und Oßmannstedt ein.

Nach langem Warten ist es jetzt endlich wieder so weit und erhalten am Samstag erneut die historischen Zweiräder ihren großen Auftritt. Zur mittlerweile 16. Classic-Motorrad-Geländefahrt im Weimarer Land unter dem Motto „Rund um Niederroßla“ lädt der Offroadclub Weimarer Land alle Fahrer und Schaulustige ein.

Neu ist nicht nur das angepasste Hygiene-Konzept für die Veranstaltungsserie, sondern auch der neue Ort im Park an der Ilm in Niederroßla. 230 Fahrerinnen und Fahrer werden am Samstag ab 10 Uhr im Minutentakt von dort starten und dreimal eine etwa 35 Kilometer lange Enduro-Runde über Zottelstedt, Pfiffelbach, Goldbach, Oßmannstedt und wieder zurück nach Niederroßla drehen. Hierbei müssen jeweils zwei Geschicklichkeitsprüfungen und drei Durchfahrtskontrollen bewältigt werden.

Die Teilnehmer kommen diesmal aus ganz Deutschland. Ziel des Offroadclubs ist es, den Zweiradsport im Weimarer Land zu fördern. Bereits im Vorfeld möchte der Verein ein ganz großes Dankeschön an das Gesundheitsamt, die Landgemeinde-Bürgermeisterin Katrin Wörpel, Niederroßlas Ortschaftsbürgermeister Ralf Lindner sowie die Bürger des Elefantendorfs richten, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.