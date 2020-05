Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Taten, große Wirkung

Lockern mit Augenmaß, das ist jetzt die Devise der Stunde. Wenn alles klappt und die Konzepte bald verabschiedet sind, dann können endlich wieder mehr Kinder in die Kitas, in die Schulen und können auch in den Seniorenheimen allmählich wieder Besucher ihre Verwandten sehen.

Wie schnell diese Rückkehr zur Normalität gelingt, hängt aber auch ein gutes Stück weit davon ab, wie wir uns jetzt verhalten. Werden wir die Sicherheitsabstände beachten und so die Verbreitung von Viren unterbinden, oder werden wir bei uns innerlich die Reset-Taste drücken?

Das Gute an der im fernen Berlin festgeschriebenen lokalen Notbremse ist, dass wir kaum die Rückkehr zu starken Einschränkungen fürchten müssen, wenn sich hier im Weimarer Land alle Bürger umsichtig verhalten. Die bisher überschaubaren Covid-19-Fälle im Kreis sollten daher optimistisch stimmen. Mehr Disziplin scheint nicht nötig zu sein. Weniger sollte es aber auch nicht werden.