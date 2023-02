Kleinromstedt: Restkarten für Fasching mit dem KFC

Beim KFC wird im aktuellen Abendprogramm ein aus der Gesundheitspolitik nicht unbekannter Parlamentarier an die Leine gelegt.

Kleinromstedt. Kleinromstedter Faschingsclub (KFC) lädt bis zum Faschingsdienstag noch zu vier Veranstaltungen inklusive Kinderfasching ein. Es gibt noch Restkarten.

Unter dem Motto „Teuer reisen nicht okay? Stürzt ab beim Airport KFC!“ feiert der Kleinromstedter Faschingsclub das aktuelle Programm im Gasthof Birkenhof. Für diesen Freitagabend, den 17. Februar sind noch einige Karten an der Abendkasse für je 20 Euro das Stück zu erhalten. Wenige Restkarten gibt es für die Abendveranstaltung am Samstag und vereinzelte Karten für Faschingsdienstag, wo zusätzlich Auszeichnungen vergeben werden und ab 24 Uhr dann das Faschingsbegräbnis stattfindet. Einlass jeweils ab 19 Uhr, los geht es ab 20 Uhr.

Auch für den Kinderfasching sind noch Karten zu erhalten. Dieser findet am Sonntag, den 19. Februar statt. Einlass ist 14 Uhr, Start ist 15 Uhr. Tickets für den Nachwuchs kosten fünf Euro, Erwachsene zahlen hier zehn Euro.