Kleintiermärkte haben an vielen Orten Tradition, so auch in Eckartsberga. (Symbolbild)

Eckartsberga. Am 14. Oktober beginnt in Eckartsberga wieder die Wintersaison für die Kleintiermärkte.

Am Samstag, dem 14. Oktober, beginnt wieder die Saison für die Kleintiermärkte in Eckartsberga. „Der Herbst nähert sich mit großen Schritten und auch bei uns geht es langsam mit der Zucht unserer Tiere in die wohlverdiente Winterruhe. Deshalb laufen schon die ersten Vorbereitungen für unser Kleintiermärkte“, teilte Axel Orlishausen von der Sparte Ziergeflügel und Exoten Eckartsberga mit.

Den Anfang werde der erste Markt am 14. Oktober in der Mehrzweckhalle an der Eckartsburg machen, weitere würden dann, wie aus vergangenen Jahren gewohnt, monatlich an einem Samstag bis zum März 2024 folgen. Der Kleintiermarkt ist immer von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

In alt bewährter Methode könnten wieder Kleintiere wie Geflügel, Kaninchen, Hühner, Enten und exotische Kleintiere verkauft, gekauft oder getauscht werden, teilt die Sparte Ziergeflügel und Exoten Eckartsberga mit. Der Eintritt für die Besucher betrage 1,50 Euro pro Person.

Aber nicht nur der Kauf und Verkauf mache den Kleintiermarkt in Eckartsberga aus: „Der rege Austausch und Gespräche unter den Käufern und Verkäufern sind wie immer gewünscht“, hob Axel Orlishausen hervor.