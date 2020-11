In Zeiten, in denen Freizeitaktivitäten in Gemeinschaft pausieren müssen, machen sich die Klettbacher bereits Gedanken über die Zeit danach. Auf Anregung von Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt soll im kommenden Frühjahr eine erste kleine Freizeitmesse in der Gemeinde stattfinden.

„Bei uns gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man seine Freizeit aktiv in der Gemeinde gestalten kann. Leider ist die Informationsbeschaffung für jeden Einzelnen teils schwierig“, wandte sich die Bürgermeisterin an die örtlichen Vereine und Freizeitgestalter. Längst nicht jeder habe den Überblick, was alles in der Gemeinde möglich ist. Diese Übersicht könne eine solche Messe ebenso bieten wie Antworten auf Detailfragen – etwa, wann das Volleyballtraining auf dem Sportplatz stattfindet, welche Voraussetzungen nötig sind, um im Schützenverein aktiv zu sein, wie die verschiedenen Aerobic-Gruppen erreichbar sind, wo man sich in der Gemeinde sozial engagieren kann, wie fit man für die freiwillige Feuerwehr sein muss, welche Vorhaben der Mühlenverein plant oder welche Aktivitäten die Kirchengemeinde anbietet.

Die Freizeitmesse soll sämtlichen Vereinen und Interessengruppen, die in Klettbach und im Ortsteil Schellroda ansässig beziehungsweise tätig sind, die Möglichkeit geben, sich einem Publikum in lockerer Atmosphäre vorzustellen. Als Schauplatz könnte einmal mehr das Bürgerhaus dienen, in dessen Saal kleine Messestände aufgebaut werden. Für nichtkommerzielle Anbieter solle diese Art der Präsentation kostenfrei sein, betonte die Bürgermeisterin und lädt interessierte Mitwirkende ein, sich bei ihr zur Konkretisierung der Pläne zu melden.