Kötschberggemeinde erinnert an Turmgeburtstag

Zum 111. Mal jährt es sich am 9. November, dass 1909 auf dem Kötsch nach gut einjähriger Bauzeit der Carolinenturm eingeweiht wurde. Für den konkreten Tag des Jubiläums hat die Kötschberggemeinde keine Veranstaltung geplant. Einerseits fällt das Datum diesmal auf einen Montag. Andererseits steht der 9. November bereits für eine hinreichende Zahl schicksalhafter historischer Ereignisse, an die es dann zu erinnern gilt. Nicht zuletzt dräuen jeglicher Veranstaltungsplanung dieser Tage Einschränkungen zum Schutz vor Corona.

Unbeachtet lassen die Freunde von Berg und Turm das Jubiläum dennoch nicht. Für den kommenden Samstag, 31. Oktober, haben sie ab 18 Uhr zu einer Vollmondnacht mit Lagerfeuer an den Carolinenturm eingeladen. In erster Linie wendet sich dieser Abend an Mitglieder des Vereins. Aber auch Gäste sind herzlich willkommen, betont der Vereinsvorsitzende Wolfgang Grade. Sich an jenem Samstag im Monat zu treffen, der dem Vollmond am nächsten liegt, gehörte für die Kötschberggemeinde schon in ihrem Gründungsjahr 1922 zum Vereinsleben.

Das ursprüngliche Konzept dieses Abends muss nicht auf den Kopf gestellt werden, um den Corona-Bestimmungen zu genügen. Vom Turm aus spielt die Posaunengruppe „Die Klinikbläser". Und draußen haben die Besucher genügend Platz, um bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln einen geselligen Abend zu verbringen – sofern das Wetter mitspielt.