Kommentar: Apoldas Gesellschaft unter der Lupe

Dirk Lorenz-Bauer sieht im Streit um die „Kreative Landstadt Apolda“ eine generelle Debatte.

Die allgemeine Stimmung in der Gesellschaft war schon besser. Es herrscht Anspannung. Zuhauf werden Neiddebatten geführt. Wer, wie, wo, mit wem und auf welche Weise zu leben hat, darüber wird mit Vehemenz gestritten. Was Kultur ist, was hierher gehört und was vermeintlich nicht, auch darüber zerfetzt man sich die Mäuler. Eine Patentlösung wird es für all das nicht geben.

Dafür ist unsere offene Gesellschaft längst zu divers, der Einfluss globaler Einflüsse auf allen Ebenen zu stark. Nimmermehr lässt sich das zurückdrehen. Wie wir also alle miteinander auskommen, ohne dass irgendwann Fäuste fliegen, darüber müssen wir uns irgendwie einigen. Das ist schwierig genug.

Denn zunehmend sichtbar wird allerorten der Abstand zwischen denen, die vom Gendern, Queersein, Alternativkultur leben, multikulturell sein, allseits Toleranz üben und einem strikten Umweltschutz befolgen nicht genug bekommen.

Und eben jenen, die sich von all dem längst überfordert, ihre gewohnte Lebensweise kritisiert, teils belehrt oder gar als Hinterwäldler abqualifiziert wähnen.

Betrachtet man Nebenschauplätzen wie die manifeste Debatte um das Für und Wider der „Kreativen Landstadt Apolda“ mit der Lupe, lässt sich die Grundspannung auch im Kleinen sehen. Das Projekt zielt im Kern ja auf die Etablierung einer „Alternativkultur“ in Apolda ab.

Anders wohnen und arbeiten, Nischenmusik hören, anders tanzen, Lesungen, Ausstellungen, Lounge, Workshops, Kino, Kreativmärkte – all das spielt hinein. Das Publikum, das die Angebote nutzte, entsprach durchaus dem, das man in modernen Großstadtmilieus findet. Dass traditionell proletarisch-konservative Apolda ist allerdings nicht so gestrickt. – Kein Wunder also, dass es Krela hier nicht leicht hat.

Kommentar zum Artikel: Kulturausschuss gegen weiteres Geld für „Kreative Landstadt Apolda