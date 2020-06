„KonMari“ im Kleiderschrank

Der großstädtische Sohn ist angereist. Mit Rollkoffer natürlich. Als er ihn öffnet, staune ich. So viele T-Shirts und Hosen bekommt er doch sonst nie darin unter. Nachsichtig blickt er mich an, dabei meinend: „Väterchen, auch du kannst nicht alles wissen . . .“ Tatsächlich ist das so. Leugnen hat gar keinen Zweck. Schon gar nicht in Anbetracht dieses neumodischen Firlefanzes, der täglich weltweit von irgendwelchen Influencern und It-Girls via Internet an uns herangetragen wird, dass einem die Birne schwirrt. Der Sohnemann jedenfalls nennt eine gewisse Marie Kondō, von der ich bisher noch nichts gehört hatte. Die Japanerin ist eine weltweit bekannte Expertin unter anderem eben in Sachen effizienter Falttechnik von Kleidung. Beim Packen von Koffern sei das sehr nützlich, versichert der Filius, bevor er mich darauf verweist, dass es bei der „KonMari“-Methode ursprünglich um Kleiderschränke gegangen sei. Meiner sei seiner Einschätzung nach übrigens schon wieder ziemlich voll, weshalb er sich großzügig anbietet, mir ein paar Klamotten abzunehmen. Frei nach „KonMari“, versteht sich . . .